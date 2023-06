VICENZA – Camionista si sente male, la città va in tilt

Segnalazioni di code chilometriche, una città bloccata da metà viale San Lazzaro fino alla zona fiera, e forti disagi anche in statale e nella strada del Melaro. Si presenta così, nella mattinata di oggi, la zona ovest di Vicenza.

All’origine del traffico intenso ci sarebbe stato il malore di un camionista, che stava transitando in zona fiera, il quale avrebbe accusato un problema respiratorio, in realtà presto risolto dal personale del Suem intervenuto. L’imprevisto, con il mezzo rimasto fermo sulla strada, sarebbe andato a esasperare una situazione già compromessa dallo sciopero degli operai della Valbruna, previsto per questa mattina.