Vicenza – AVS all’attacco, Cunegato: «Basta a carnevalate neofasciste. FdI risponda sul crollo dell’industria»

VICENZA – Dalla polemica sull’evento “Per non dimenticare”, andato in scena al Teatro San Marco, al duro affondo sulla situazione economica nazionale e veneta. Carlo Cunegato, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in consiglio regionale del Veneto, interviene dopo le polemiche che hanno investito l’iniziativa promossa dal capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Vicenza, Nicolò Naclerio.

La serata, dedicata al tema delle foibe, ha visto l’esibizione dei gruppi musicali “Freccia Nera” e “La Compagnia dell’Anello” e la presentazione del libro “I fiori dell’oblio”, pubblicato dalla casa editrice Passaggio al Bosco. L’iniziativa ha suscitato critiche da parte di esponenti dell’Anpi e di forze civiche e di sinistra, che hanno parlato di un evento con connotazioni riconducibili all’area neofascista e revisionista.

«Basta con queste carnevalate neofasciste, nostalgiche e revisioniste – attacca Cunegato –. È inaccettabile organizzare eventi di questo tipo nel cuore di Vicenza, città Medaglia d’Oro per la Resistenza».

L’esponente di Avs allarga quindi il discorso al piano nazionale: «Siamo preoccupati perché questo è il brodo culturale da cui nascono normative che criminalizzano il dissenso e peggiorano la qualità della democrazia, dal fermo preventivo fino all’ipotesi di una cauzione per manifestare».

Poi l’affondo politico: «Fratelli d’Italia governa il Paese da quattro anni con Giorgia Meloni. Mentre i loro rappresentanti si dilettano con serate nostalgiche e rock identitario, la produzione industriale italiana è in calo da tre anni consecutivi. Una regione manifatturiera come il Veneto rischia di pagare un prezzo altissimo».

Cunegato conclude chiedendo risposte concrete: «Sarebbe utile sapere quali soluzioni FdI intende proporre a lavoratori e imprese venete. Noi le aspettiamo».

Dal canto suo, Naclerio ha respinto le accuse parlando di «distorsione della realtà» e rivendicando la legittimità culturale dell’iniziativa. La polemica, però, resta aperta.