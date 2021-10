VICENZA – Approvato il restyling di viale della Scienza

Infrastrutture, approvato il progetto di riqualificazione di viale della Scienza

Assessore Ierardi: “Un intervento di manutenzione straordinaria non più differibile lungo una delle principali arterie stradali della città”

Questa mattina la giunta ha approvato il progetto di riqualificazione di viale della Scienza, nella zona industriale a ovest di Vicenza, per un investimento di 305 mila euro.

L’intervento, che sarà eseguito lungo un tratto di circa 550 metri della semi carreggiata sud, che ad oggi si presenta fortemente dissestata, consentirà di risanare la pavimentazione stradale.

“Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria non più differibile lungo una delle principali arterie stradali della città – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –, caratterizzata da alto traffico e dal conseguente deterioramento della pavimentazione. Andremo, così, ad eliminare i numerosi dissesti e cedimenti esistenti in modo da mettere in sicurezza gli utenti della strada”.

Nel dettaglio, si interverrà sul cassonetto stradale per profondità variabili tra i 10 e i 25 centimetri, con ricostruzione dei vari strati di pavimentazione e ristabilendo le corrette pendenze trasversali per il convogliamento delle acque meteoriche nelle apposite caditoie.

A completamento del progetto è prevista la rimessa in quota di caditoie e chiusini nonché il rifacimento della segnaletica orizzontale in conformità a quella esistente.