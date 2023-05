VICENZA – 50enne evade dai domiciliari, arrestato dai carabinieri

Lo scorso lunedì 15 maggio, alle ore 16.15, in via G. Leopardi a Vicenza, i carabinieri della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.R, hanno arrestato nella flagranza del reato di evasione, T. P., 50enne vicentino, gravato da precedenti.

L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, non si trovava in casa durante il controllo effettuato dai militari i quali riuscivano a rintracciarlo dopo un quarto d’ora circa in prossimità dell’abitazione nell’atto di farvi rientro alla guida di una bicicletta.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la camera di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Nel primo pomeriggio di ieri l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la ricollocazione dell’uomo agli arresti domiciliari.