Vicenza – 30 anni di gemellaggio con Annecy, sotto il segno dello sport

Vicenza e Annecy, un gemellaggio che corre anche sulle strade dell’atletica. In occasione della celebrazione del 30esimo anniversario, che ricorre quest’anno, ci sono state, infatti, occasioni di scambio anche sul fronte sportivo che hanno coinvolto complessivamente 44 atleti.

Sabato 26 e domenica 27 aprile, 29 atleti di Atletica Vicentina hanno rappresentato i colori arancioni in Francia alla Marathon du Lac d’Annecy, una delle gare più amate di Francia.

Il 12 marzo, invece, una delegazione con 15 atleti dell’Annecy Haute Savoie Athlétismeaveva partecipato alla Stravicenza.

«Il gemellaggio tra l’Atletica Vicentina e l’Annecy Haute Savoie Athlétisme è nato grazie all’entusiasmo e all’impegno delle due società e quest’anno si è concretizzato in due splendidi momenti di scambio sportivo – commenta Elia Pizzolato, consigliere delegato ai gemellaggi -. La partecipazione delle due delegazioni alle corrispondenti gare nella città gemella è stata un’occasione unica per decine di atleti per vivere eventi di respiro europeo e internazionale e promuovere i saldi valori dello sport oltre i confini cittadini. L’auspicio e l’obiettivo sono quelli di ampliare e accrescere questo gemellaggio, coinvolgendo anche i settori giovanili, con il medesimo entusiasmo e spirito. Un grande ringraziamento va ai presidenti Barbara Lah e Claude Plisson».

A Vicenza gli atleti provenienti da Annecy erano stati accolti sul palco della premiazione della Stravicenza sotto la Basilica Palladiana dal consigliere Elia Pizzolato e dalla presidente di Atletica Vicentina Barbara Lah.

Ad Annecy, il gruppo degli atleti vicentini e gli accompagnatori, oltre 40 persone in totale, sono stati accolti sabato 26 aprile, nel pomeriggio, al villaggio della maratona dai rappresentanti della città di Annecy per un saluto ufficiale.

Alla cerimonia erano presenti l’assessore allo sport della città di Annecy, Catherine Allard, il responsabile delle relazioni internazionali, Jean-François Degenne, e il presidente dell’AHSA (Annecy Haute Savoie Athlétisme), Claude Plisson. Il gruppo di atleti italiani è stato rappresentato dall’allenatore Siro Pillan e da Alessandra Renso.