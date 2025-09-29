Vicenza – 20 mila presenze in due giorni al Parco della Pace (foto)

Sono state oltre 20 mila le presenze registrate in due giorni al Parco della Pace di Vicenza, inaugurato con il festival Hangar Palooza, che già nei due giorni precedenti aveva attirato altre 5 mila persone.

Il sindaco Giacomo Possamai ha parlato di «grande successo e di un luogo già entrato nel cuore dei vicentini», mentre l’assessore Leone Zilio ha ringraziato i dipendenti comunali per l’impegno straordinario che ha reso possibile l’apertura.

Il parco è stato accessibile dalle 9 alle 18 di sabato 27 e domenica 28 settembre, con oltre 60 ore complessive di apertura durante il festival. Più di 100 le attività proposte: dibattiti, workshop, eventi culturali, sportivi, naturalistici, musicali e artistici. All’organizzazione hanno contribuito 150 volontari di Hangar Palooza e altrettanti delle associazioni sportive e sociali, tra cui Casa per la Pace e Rete Parco Pace.

«La scelta di far coincidere l’apertura con Hangar Palooza si è rivelata vincente» ha sottolineato l’assessore Leonardo Nicolai, che ha parlato di un appuntamento ormai a vocazione regionale. Forte anche la dimensione sociale ed educativa: l’assessorato alla Pace ha promosso dieci iniziative con 700 partecipanti, mentre alla mattinata dedicata all’infanzia hanno preso parte oltre 1.000 persone e 40 educatrici comunali.

Tra gli ospiti, il sindaco di Betlemme Maher Cannavati, presente all’incontro “Sindaci per la Pace” con 150 primi cittadini. La visita è coincisa con il rinnovo del Patto di fratellanza tra Vicenza e Betlemme, che sarà ricordato anche dallo spettacolo Voci dalla Palestina il 30 settembre al Teatro Astra.

Fondamentale il contributo tecnico di Amcps e Aim Ambiente, che ha gestito i rifiuti con cinque isole ecologiche, 40 cartelli di segnalazione e distributori per le deiezioni animali. Attivo anche un servizio navetta gratuito dal parcheggio Cricoli, utilizzato da circa 750 passeggeri.

Il sindaco Possamai ha concluso: «La vera sfida inizia ora, con la gestione, ma questo parco è già entrato nella storia della città».