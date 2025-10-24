Vicentino – Uomo colto da malore alla guida finisce contro rotatoria e muore

MAROSTICA – Tragedia poco prima delle 13 di venerdì 24 ottobre 2025. Un uomo di 70 anni, residente a Marostica, ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre si trovava alla guida della sua Volkswagen Touran.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12:45 in via Rubbi, all’altezza della rotatoria con viale Stazione. L’automobilista, identificato con le iniziali O.D.M., stava percorrendo la strada in direzione del centro cittadino quando, per cause in corso di accertamento ma verosimilmente legate a un improvviso malessere, ha perso il controllo del veicolo, che è finito contro l’isola centrale della rotatoria con un violento impatto.

L’uomo è stato soccorso immediatamente da alcuni automobilisti di passaggio e successivamente dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa, è purtroppo deceduto poco dopo l’arrivo.

I rilievi del sinistro e la regolazione del traffico sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale “Nordest Vicentino” e da una pattuglia del Comando di Marostica, intervenuti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e consentire la rimozione del mezzo.