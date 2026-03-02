Vicentino – Travolta da un camion nel piazzale dell’azienda: operaia di 42 anni perde la vita

TEZZE SUL BRENTA – Dramma nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo alla ditta Campagnolo Trasporti di Tezze sul Brenta. Una donna di 42 anni, dipendente di un’azienda esterna, è morta dopo essere stata investita dalla motrice di un camion all’interno dell’area aziendale.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. Per cause ancora in fase di accertamento, la lavoratrice sarebbe stata travolta dal mezzo pesante in manovra. Immediata la richiesta di soccorso al numero unico 112 e l’intervento del personale sanitario del Suem 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Presenti anche i tecnici dello Spisal, incaricati di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di accertare eventuali responsabilità.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di sopralluogo e gli accertamenti tecnici. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.