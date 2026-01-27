Vicentino – Rapina per una pizza: 22enne marocchino arrestato dopo aggressione e fuga

Lite degenerata in violenza nella tarda serata di venerdì 24 gennaio nel centro di Schio. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia scledense hanno arrestato un cittadino marocchino di 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, con le accuse di rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni giunte alla centrale operativa, che indicavano una lite in corso nel cuore della città. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, già impegnata in un servizio di controllo del territorio nel centro storico, è arrivata rapidamente in piazza 4 Novembre, dove ha individuato due uomini che si rincorrevano. Entrambi sono stati immediatamente fermati.

Dagli accertamenti è emerso che la vittima, un cittadino del Bangladesh, stava rientrando a casa quando sarebbe stato avvicinato dal 22enne marocchino. Senza apparente motivo e con atteggiamento aggressivo, l’uomo gli avrebbe intimato di consegnargli la pizza da asporto che aveva con sé. Al rifiuto, l’indagato se ne sarebbe impossessato con la forza, strappandola dalle mani della vittima, spingendola a terra e colpendola con pugni al volto. L’azione violenta è stata interrotta solo dal tempestivo arrivo dei militari.

Sul posto il 22enne, apparso in stato di alterazione e mostrando comportamenti oppositivi, è stato bloccato dai carabinieri, anche con il supporto del personale del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, e accompagnato negli uffici del Comando Compagnia per gli accertamenti di rito.

La vittima è stata soccorsa e medicata al pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso, con una prognosi di alcuni giorni, e ha formalizzato denuncia-querela per quanto accaduto.

Al termine delle verifiche, il giovane marocchino è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, richiesta dalla Procura della Repubblica di Vicenza.