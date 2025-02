Vicentino – Minorenne fugge alla vista della polizia: trovato con coltello e tirapugni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

ZUGLIANO – Un controllo di routine si è trasformato in un inseguimento nella serata di giovedì 30 gennaio a Zugliano. Intorno alle 20:00, una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino, in transito su via Libertà, ha notato un gruppo di giovani nei pressi di un distributore automatico h24 e ha deciso di procedere alla loro identificazione.

Alla vista dell’auto di servizio, uno dei ragazzi è fuggito verso un campo agricolo nelle vicinanze, tentando di liberarsi di un piccolo oggetto poi recuperato dagli agenti: si trattava di uno spinello. Il giovane è stato fermato dopo poche decine di metri, non senza difficoltà, poiché ha cercato ripetutamente di divincolarsi.

Accompagnato presso il comando di via Rasa, il ragazzo – un 15enne – è stato sottoposto a perquisizione alla presenza dei genitori. Nel suo borsello gli agenti hanno trovato un coltello pieghevole con lama da 10 cm e un tirapugni, dei quali non ha saputo fornire spiegazioni. Entrambi gli oggetti sono stati posti sotto sequestro e il minorenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia per possesso ingiustificato di strumenti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza per il possesso dello spinello.

Il sindaco di Zugliano, Sandro Maculan, ha commentato l’operazione: “Ringrazio gli agenti della Polizia Locale del Consorzio NEVI per l’intervento efficace in una zona più volte segnalata dai cittadini. Dopo questo episodio, mi auguro che i proprietari dell’area adottino le necessarie precauzioni per prevenire episodi di illegalità”.