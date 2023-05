VICENTINO – Maltrattamenti, due condanne nei confronti di un 37enne e un 47enne

Due condanne per maltrattamenti sono state emesse la settimana scorsa tribunale di Vicenza. Si tratta di un 37enne albanese domiciliato a Vicenza, già detenuto in carcere in attesa di giudizio, e un 47enne indiano, residente a Valdagno, che si trova attualmente ai domiciliari.

Il primo, difeso dall’avvocato Silvia Franchetto, nel 2022 avrebbe ripetutamente insultato la moglie, picchiandola e minacciandola per futili motivi di gelosia, arrivando a puntarle una pistola scacciacani. Avrebbe inoltre tenuto lo stesso comportamento nei confronti dei tre figli, picchiandoli e minacciandoli per sapere se la madre stesse tradendo l’uomo. Una volta che gli agenti, chiamati dalla donna, sono giunti sul posto, l’uomo avrebbe pronunciato le parole: «io ti ammazzo, ti vengo a prendere in Albania e te la farò pagare». Per tali motivi il gip Roberto Venditti ha condannato l’uomo a due anni di reclusione con la condizionale, oltre che a un programma di recupero sociale.

Il secondo, difeso dall’avvocato Giulia De Antoni, nel 2022 avrebbe minacciato ripetutamente la compagna, chiamandola continuamente, arrivando a sferrarle un calcio dietro la schiena e a trascinarla per i capelli. In un’altra occasione l’uomo avrebbe rubato il cellulare della donna, per poi dileguarsi. In questo caso, il gip Venditti ha condannato l’uomo a tre anni di reclusione, sostituiti con gli arresti domiciliari.