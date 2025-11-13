CRONACAVENETO
13 Novembre 2025 - 16.11

Veneto – Maltratta la madre e la sorella: arrestato

Un uomo è finito in carcere per maltrattamenti nei confronti della madre di 77 anni e atti persecutori ai danni della sorella. L’indagato è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai Carabinieri di Montegrotto Terme, su delega della Procura della Repubblica di Padova.Il provvedimento segue le indagini dell’Arma che hanno accertato una serie reiterata di condotte aggressive, denigratorie e vessatorie dell’uomo a partire dal 2023, principalmente nei confronti della madre, ma anche della sorella. I militari, nel tempo, sono intervenuti numerosi volte nell’abitazione dell’anziana a causa del comportamento aggressivo del figlio che agiva in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcool o stupefacenti. I comportamenti aggressivi si sarebbero estesi anche ad altri parenti e, in un episodio particolarmente grave avvenuto nel giugno scorso, l’uomo è entrato in una chiesa di Montegrotto Terme, salendo sull’altare per urlare e sbattere i pugni non avendo trovato la madre.ANSA VENETO

