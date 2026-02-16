ALTO VICENTINOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
16 Febbraio 2026 - 12.02

Vicentino: grave incidente sul lavoro, uomo colpito alla testa da palo di cemento

REDAZIONE
Carré (Vicentino) – Grave incidente sul lavoro questa mattina in un’azienda agricola di Carré, dove un uomo di circa 60 anni è rimasto gravemente ferito durante dei lavori agricoli.

Secondo le prime informazioni, un palo di cemento lo ha colpito alla testa. Immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, che hanno attivato il codice rosso per il trasporto in rianimazione presso l’ospedale di Vicenza.

Le condizioni dell’uomo sono al momento giudicate gravi, mentre le autorità competenti stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per verificare eventuali responsabilità.

