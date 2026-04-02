Vicentino – Grave incidente in moto: esce di strada e finisce nel fosso, muore a 58 anni

Dramma nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile, lungo via Palazzetto a Monticello di Fara, frazione del comune di Sarego, dove un uomo di 58 anni ha perso la vita in un incidente in moto.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada. La moto è uscita di carreggiata, attraversando la sede stradale fino a terminare la corsa in un fossato sul lato opposto.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14 da un automobilista di passaggio, che ha notato il veicolo e il corpo dell’uomo riverso in un campo. I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto, ma per il 58enne, residente in zona, non c’era ormai più nulla da fare.

Restano ancora da accertare le cause dell’incidente, al vaglio delle autorità competenti.