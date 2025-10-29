Vicentino – Giovane operaio trovato morto in casa: inutili i soccorsi

Tragedia ieri sera alla Piana di Valdagno, dove un operaio di 28 anni, Salif Touré, originario del Ghana, è stato trovato senza vita nella stanza in cui viveva con un amico. A scoprirlo è stato proprio il coinquilino, rientrato dal lavoro, che non riuscendo a ottenere risposta ha aperto la porta della camera e lo ha trovato riverso a terra.

Immediata la richiesta di aiuto: sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i carabinieri del radiomobile di Valdagno, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Il medico ha potuto solo constatare il decesso, probabilmente dovuto a un malore improvviso.

Secondo i primi rilievi, non sono stati trovati segni di violenza. Le cause della morte restano comunque da chiarire: non si esclude un’aritmia o una patologia cardiaca mai diagnosticata. I successivi accertamenti medici dovranno stabilire con certezza cosa abbia provocato la morte del ventottenne.