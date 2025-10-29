ATTUALITA'
29 Ottobre 2025 - 9.53

Vicentino – Giovane operaio trovato morto in casa: inutili i soccorsi

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Tragedia ieri sera alla Piana di Valdagno, dove un operaio di 28 anni, Salif Touré, originario del Ghana, è stato trovato senza vita nella stanza in cui viveva con un amico. A scoprirlo è stato proprio il coinquilino, rientrato dal lavoro, che non riuscendo a ottenere risposta ha aperto la porta della camera e lo ha trovato riverso a terra.

Immediata la richiesta di aiuto: sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i carabinieri del radiomobile di Valdagno, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Il medico ha potuto solo constatare il decesso, probabilmente dovuto a un malore improvviso.

Secondo i primi rilievi, non sono stati trovati segni di violenza. Le cause della morte restano comunque da chiarire: non si esclude un’aritmia o una patologia cardiaca mai diagnosticata. I successivi accertamenti medici dovranno stabilire con certezza cosa abbia provocato la morte del ventottenne.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicentino - Giovane operaio trovato morto in casa: inutili i soccorsi | TViWeb Vicentino - Giovane operaio trovato morto in casa: inutili i soccorsi | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy