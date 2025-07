Vicentino – Camion con carcasse di animali si ribalta: disagi al traffico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Mattinata movimentata in via Europa, dove intorno alle 8:30 un container adibito al trasporto di carcasse e frattaglie animali si è ribaltato finendo in mezzo alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Bassano del Grappa, che hanno messo in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi. Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto persone né altri veicoli.

La circolazione stradale è stata regolata a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del container e la bonifica della sede stradale.

Presenti anche la Polizia Locale di Bassano del Grappa, per i rilievi e la gestione del traffico, il personale ANAS e il sindaco di Pove del Grappa.