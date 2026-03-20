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20 Marzo 2026 - 16.39

Vicentino – Calcio in pieno volto da un cavallo: grave lavoratore in un allevamento

REDAZIONE
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Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, attorno alle 15.30, a Rosà, in via Roane, all’interno dell’allevamento equino “Le Roane”. Un lavoratore di 41 anni è stato colpito violentemente al volto da un cavallo durante le attività.

L’uomo ha riportato un trauma con perdita di coscienza ed è stato preso in carico dai sanitari del Suem 118. All’arrivo dei soccorsi presentava gravi lesioni , è stato stabilizzato e centralizzato in codice rosso al pronto soccorso di Vicenza.

Sul posto sono stati attivati anche lo Spisal, i carabinieri (112) e i mezzi di soccorso. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio.

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