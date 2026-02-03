Vicentino – Auto elettrica prende fuoco nella notte: intervento dei Vigili del fuoco e operazioni durate tre ore

Paura nella serata di lunedì 2 febbraio a Sovizzo, nel Vicentino, dove un’autovettura elettrica è stata distrutta da un incendio. L’episodio si è verificato intorno alle 20.30 in via Valle.

Conducente salva l’auto fuori strada e evita conseguenze peggiori

Il conducente del veicolo, accortosi del rogo, è riuscito a fermare tempestivamente l’auto in un campo fuori dalla carreggiata e ha immediatamente allertato i soccorsi. La manovra ha evitato il coinvolgimento di altri mezzi in transito. Non si registrano feriti.

Intervento dei Vigili del fuoco con schiumogeno e termocamera

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano, arrivate con un’autopompa e un’autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno, procedendo poi al monitoraggio della temperatura del pacco batterie con l’ausilio di una termocamera.

Successivamente è stata effettuata la completa messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.

Accertamenti in corso sulle cause del rogo

Sul luogo dell’intervento sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi di competenza. Le cause che hanno originato l’incendio sono attualmente al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.

Bonifica conclusa dopo circa tre ore

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per circa tre ore, al termine delle quali è stato possibile ripristinare le condizioni di sicurezza nella zona.