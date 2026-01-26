Vicentino – 14enne scomparso ritrovato a Ferrara

Aggiornamento

Il ragazzo è stato ritrovato a Ferrara e sta bene, come comunicano i carabinieri.

+++

Ore di forte preoccupazione a Calvene, nel Vicentino, per la scomparsa di un 14enne, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. Il ragazzo, studente di terza media alla scuola secondaria di primo grado di Zugliano, sarebbe arrivato regolarmente davanti all’istituto dopo essere stato accompagnato dalla madre insieme a un amico, ma non sarebbe mai entrato in classe.

L’allarme è scattato intorno alle 10, quando il personale scolastico, non vedendolo tra i banchi e non trovando alcuna giustificazione dell’assenza sul registro, ha contattato la famiglia. Da quel momento sono immediatamente partite le ricerche e la madre si è rivolta ai carabinieri.

Marco indossava un piumino rosso al momento dell’allontanamento. Secondo alcune segnalazioni, il ragazzo sarebbe stato visto intorno alle 8 di questa mattina alla stazione ferroviaria di Thiene. Altri avvistamenti lo collocherebbero nella zona Boldrini e in via Valdastico, sempre a Thiene.

Nel corso delle ore, il caso ha trovato ampia diffusione sui social network, dove sono stati condivisi numerosissimi post di appello, con foto e descrizioni del ragazzo. In molti hanno rilanciato il messaggio di ricerca, contribuendo a diffondere rapidamente la segnalazione su gruppi locali e pagine del territorio. In uno dei post più condivisi si legge l’invito a chiunque abbia informazioni utili a contattare direttamente la madre.

Chiunque abbia notizie utili o ritenga di aver visto M. è invitato a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. Le ricerche proseguono senza sosta, mentre cresce l’ansia per la sorte del 14enne.