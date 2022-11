Viacqua insignita del premio Industria Felix 2022

Riconoscimento nazionale per affidabilità, competitività e performance gestionali

Si è tenuta questa mattina a Roma la cerimonia di consegna del Premio Industria Felix rivolto alle aziende italiane che si sono distinte per competitività, performance gestionali, affidabilità finanziaria e sostenibilità. Tra le 203 imprese selezionate in tutta Italia per la terza edizione nazionale c’è anche Viacqua.

La società, che cura il servizio idrico integrato in 68 comuni della provincia di Vicenza, va a comporre il gruppo di 6 aziende vicentine e 21 venete che per prestazioni si sono così aggiudicate l’Alta Onorificenza di Bilancio.

“Viacqua – spiega il Presidente, Giuseppe Castaman – è orgogliosa di questo premio, ad ulteriore conferma di una buona politica di gestione e strategia di sviluppo, oltre che solidità dal punto di vista economico-finanziario che già altri enti certificatori ci hanno riconosciuto. La presenza tra i premiati sia di aziende private sia di aziende pubbliche è la conferma di come anche queste ultime possano essere esempio di efficienza e competitività quando ben amministrate.”

Il Premio Industria Felix è organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine, supplemento de Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, il patrocinio di Simest, la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews e la partnership istituzionale della Regione Puglia, Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus innovation e Servizi integrati.