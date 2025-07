Via ai lavori per il nuovo collegamento tra il casello di Thiene della A31 Valdastico e la Strada Provinciale “Nuova Gasparona” 

Prende il via il cantiere per la realizzazione del nuovo collegamento viario tra il casello autostradale di Thiene della A31 Valdastico e la Strada Provinciale 11 ‘Nuova Gasparona’.

La consegna dei lavori è avvenuta questa mattina, alla presenza dei vertici di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, società del Gruppo A4 Holding, dei rappresentanti delle imprese appaltatrici, dell’Amministrazione comunale di Thiene e della Provincia di Vicenza.

La nuova infrastruttura contribuirà a decongestionare la viabilità locale, oggi fortemente sollecitata dai flussi di traffico in entrata e in uscita dall’area produttiva di Thiene.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova bretella stradale lunga 1.350 metri, di cui 1.100 metri in trincea e 250 metri in rilevato, con una piattaforma stradale di larghezza pari a 10,50 metri e una corsia per ciascun senso di marcia. Il tracciato prende avvio in corrispondenza dell’esistente sottopasso della linea ferroviaria Vicenza–Schio e termina alla rotatoria antistante il casello autostradale, che sarà oggetto di adeguamento per consentire la piena funzionalità del nuovo collegamento.

L’intervento comprende inoltre la ricucitura della viabilità locale interferita, la realizzazione di rampe e svincoli di collegamento, opere idrauliche e di mitigazione ambientale e barriere antirumore a protezione delle aree residenziali limitrofe.

Il costo complessivo dell’opera ammonta a 35,5 milioni di euro, di cui circa 20,5 milioni per i lavori e circa 15 milioni destinati a spese accessorie, tecniche ed espropri. L’investimento è interamente sostenuto dal Gruppo A4 Holding, nell’ambito del proprio piano strategico per lo sviluppo infrastrutturale del territorio. L’ultimazione dei lavori è prevista per la primavera del 2028.

Durante tutto il periodo di cantiere sarà garantita la continuità della viabilità esistente e verranno fornite informazioni puntuali sullo stato di avanzamento dei lavori.

Si tratta di un’opera strategica per il territorio, destinata a migliorare sensibilmente la fluidità del traffico, anche riducendo il carico sulla viabilità comunale esistente, nonché a supportare la competitività delle imprese locali grazie a collegamenti più diretti ed efficienti con le principali direttrici regionali.

Il soggetto incaricato dell’esecuzione delle lavorazioni è l’RTI composto da Strabag ed Ecodemolizioni, selezionata anche per le soluzioni innovative e sostenibili presentate in sede di gara. Tali proposte si sono dimostrate pienamente in linea con la strategia del Gruppo A4 Holding, da sempre orientata a un approccio responsabile e attento all’ambiente, nonché con le indicazioni — pur non vincolanti — che, all’interno del processo di selezione, premiavano l’integrazione di criteri di sostenibilità come elemento distintivo.

Le misure previste, tutte riferite alla fase esecutiva del cantiere e circoscritte al tempo delle lavorazioni, contribuiscono a qualificare l’intervento come una lavorazione sostenibile. Tra queste, l’installazione di arnie per il monitoraggio della qualità dell’aria tramite l’analisi del miele prodotto, l’impiego di impianti mobili per il lavaggio delle ruote e la spazzolatura delle strade con sistemi di recupero delle acque, l’utilizzo di biopolimeri biodegradabili per il controllo delle polveri. Sono inoltre previsti interventi mirati per la gestione dei rifiuti, l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale alimentati con carburanti alternativi (HVO) e l’allestimento di uffici di cantiere dotati di pannelli fotovoltaici per l’autoproduzione di energia.

Un insieme di scelte che testimoniano un impegno condiviso nel coniugare efficienza operativa e attenzione all’ambiente, integrando concretamente i principi della sostenibilità nella realizzazione dell’opera.

«Questo intervento rappresenta un tassello fondamentale nel nostro piano strategico per potenziare la rete viaria del territorio vicentino– ha dichiarato Bruno Chiari, Amministratore Delegato del Gruppo A4 Holding –. La realizzazione del nuovo collegamento tra il casello A31 di Thiene e la SP Nuova Gasparona risponde in modo concreto alle esigenze di mobilità di un’area ad alta densità produttiva, migliorando la sicurezza, la fluidità del traffico e la competitività delle imprese locali. Ancora una volta, confermiamo il nostro impegno a favore di un’infrastruttura moderna, integrata e attenta allo sviluppo sostenibile dei territori attraversati.»

Commenta Gianantonio Michelusi, Sindaco della Città di Thiene: «L’opera della bretella che collega il casello autostradale alla Nuova Gasparona è un intervento atteso da molti anni. La nostra Amministrazione ha lavorato con determinazione per accelerarne i tempi, consapevole dell’importanza strategica dell’infrastruttura. Si tratta di un collegamento fondamentale che porterà benefici concreti alla viabilità della zona industriale e a tutto il territorio circostante. Thiene, centro baricentrico dell’Alto Vicentino, ha un ruolo chiave nello sviluppo economico e logistico dell’area: questa opera ne è una conferma concreta».