Venezia, selfie azzardato: turisti fanno ribaltare una gondola sul Canal Grande (video)

VENEZIA – Un pomeriggio movimentato quello di oggi sul Canal Grande, dove una gondola si è ribaltata dopo che un gruppo di turisti si è spostato improvvisamente su un lato dell’imbarcazione per scattarsi un selfie. L’incidente è avvenuto nei pressi della Riva del Carbon, davanti a numerosi passanti e turisti, e le immagini sono state riprese anche dalle telecamere di videosorveglianza cittadina.

La gondola, appena partita con a bordo i passeggeri, stava effettuando le manovre di ingresso sul Canal Grande per iniziare un classico tour. L’equilibrio precario dell’imbarcazione è stato compromesso dal movimento simultaneo dei turisti verso lo stesso lato per cercare la posa migliore. Il gondoliere, sorpreso e sbilanciato, è finito per primo in acqua, seguito poco dopo dai passeggeri.

La gondola, inclinata e trascinata dalla corrente, è passata sotto il ponte di Rialto prima di essere fermata e recuperata nei pressi del Fontego dei Tedeschi.

Fortunatamente nessuno ha riportato ferite: i malcapitati sono stati aiutati a risalire a bordo da alcuni taxi acquei e motoscafi di passaggio. L’imbarcazione, invece, ha riportato danni strutturali e sarà sottoposta a riparazioni. I costi sono ancora in fase di valutazione.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza di seguire le istruzioni dei gondolieri e mantenere comportamenti adeguati a bordo di un mezzo instabile come la gondola.