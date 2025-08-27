Venezia, al via la 82esima edizione della Mostra del cinema: farà discutere tra star e polemiche

La 82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è aperta con un’immagine che resterà simbolica: Paolo Sorrentino, tornato sul Lido con il suo nuovo film La Grazia, ha dato ufficialmente il via a dieci giorni che promettono di intrecciare glamour, riflessione artistica e tensioni del nostro tempo. Sorrentino, fedele alla sua poetica visionaria e alla collaborazione con Toni Servillo, ha offerto un’opera che già in apertura sembra voler lasciare un segno nella corsa al Leone d’Oro. Venezia conferma così la sua vocazione: essere al tempo stesso passerella di star e spazio privilegiato per un cinema che dialoga con il presente, nel bene e nel male.

Quest’anno il concorso appare particolarmente ricco e competitivo, con ventuno titoli che mettono a dura prova la giuria presieduta da Alexander Payne. Non è esagerato dire che il Lido si è trasformato in una vetrina dei giganti: Guillermo del Toro con il suo attesissimo Frankenstein, Yorgos Lanthimos che porta Bugonia con la sua musa Emma Stone, Noah Baumbach che ha convinto George Clooney e Adam Sandler a recitare insieme in Jay Kelly, Benny Safdie che sorprende con The Smashing Machine e un Dwayne Johnson in una veste inedita. E ancora Kathryn Bigelow con A House of Dynamite, Olivier Assayas che affida a Jude Law il cuore de The Wizard of the Kremlin, fino a Kaouther Ben Hania con The Voice of Hind Rajab, opera che promette di far discutere per la sua carica politica legata alla tragedia di Gaza. È una selezione che sembra aver scelto di guardare contemporaneamente al futuro del cinema e alle ombre della cronaca, con il coraggio di accostare spettacolo, autorialità e politica.

Accanto ai film in concorso, non mancano i fuochi d’artificio del fuori concorso: After the Hunt di Luca Guadagnino con Julia Roberts, In the Hand of Dante di Julian Schnabel, Dead Man’s Wire di Gus Van Sant. Titoli che testimoniano come Venezia resti un porto sicuro per i grandi autori internazionali, capaci di usare il tappeto rosso come rampa di lancio per la stagione dei premi. È inevitabile, infatti, che il festival sia letto anche come un primo snodo verso gli Oscar: molte delle opere in programma non si fermeranno al Lido, ma inizieranno qui un lungo percorso di riconoscimenti.

Eppure, a rendere questa edizione davvero viva non sono soltanto i riflettori puntati sulle star – da Julia Roberts a Clooney, da Emma Stone a Johnson – ma il respiro di una contemporaneità inquieta che irrompe sul red carpet. Non è un caso che il film della regista tunisina Ben Hania diventi già manifesto politico, né che sui social e nelle strade si moltiplichino gli appelli per una presa di posizione sulla guerra a Gaza. Venezia, come spesso accade, si fa specchio del mondo: non una bolla dorata separata dalla realtà, ma un luogo in cui le contraddizioni entrano con forza nelle sale, nelle conferenze stampa, nei discorsi degli artisti.

Il Leone d’Oro 2025 è quindi ancora un’incognita, ma quel che è certo è che il festival ha già vinto la sua sfida: dimostrare che l’arte, in un momento storico attraversato da conflitti e crisi, non rinuncia a parlare di bellezza, dolore e speranza. Sul Lido il cinema torna a essere rito collettivo, specchio del tempo, occasione di confronto. Che sia Sorrentino con la sua Grazia o uno dei grandi nomi internazionali a sollevare il Leone, poco importa: a Venezia, ancora una volta, conta la sensazione di essere al centro del mondo, dove la magia delle immagini incontra la vita che scorre fuori dalle sale.