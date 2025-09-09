Venezia: 3 borseggiatori arrestati dai Carabinieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Arrestati tre borseggiatori a Venezia mentre stavano agendo ai danni di turisti.Si tratta di tre stranieri, di cui 2 uomini (un 55enne ed un 39enne) ed una donna di 37 anni, in Italia senza fissa dimora, accusati di furto aggravato.I carabinieri da tempo hanno attivato servizi straordinari di prevenzione e di contrasto al fenomeno dei furti, dopo la recrudescenza del fenomeno nella città lagunare, in particolare nei luoghi maggiormente frequentati ed affollati da turisti e residenti (imbarcaderi, biglietterie, calli, campi, ecc.), utilizzando anche pattuglie antiborseggio in abiti civili. Un primo intervento è stato fatto presso l’imbarcadero ACTV di “Rialto”, dove i militari hanno sorpreso i tre indagati che, approfittando della numerosa presenza di persone e con un modus operandi inedito, si sono avvicinati ad una coppia di stranieri e mentre due hanno coperto l’azione con i propri corpi, il terzo, nascondendo la mano con una borsa per lo shopping, è riuscito, con un movimento repentino, a “sfilare” il portafoglio dai pantaloni della vittima. L’azione è stata vista dagli investigatori in abiti civili, che hanno bloccato i malfattori recuperando la refurtiva. Gli arrestati, nell’udienza di convalida, hanno patteggiato una condanna alla reclusione di 1 anno e 4 mesi e al pagamento di una multa di 200 euro. Dall’inizio della stagione estiva salgono a 11 le persone arrestate, mentre altre tre sono state segnalati all’Autorità Giudiziaria per furto con destrezza. ANSA VENETO