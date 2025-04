Veneto – Violento scontro tra 3 auto e 1 moto, grave il bilancio: 1 morto e 3 feriti (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 14 di oggi per un incidente stradale sulla SS14, via Triestina, all’altezza di Porte Grandi, a Quarto D’Altino (VE), che ha coinvolto tre auto, di cui una finita in un fosso, e una moto. Grave il bilancio: un morto e tre feriti.

I pompieri giunti da Mestre e Treviso anche con l’autogru’ e dopo aver messo in sicurezza i mezzi, hanno prestato assistenza al personale sanitario per soccorrere i feriti. Purtroppo nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto constatare il decesso del centauro. L’automobilista finito nel fosso ma già fuori dell’auto e gli occupanti delle altre due auto rimaste sulla sede stradale rimasti feriti, sono stati stabilizzati sul posto e trasferiti in ospedale dall’elisoccorso e le ambulanze.

Sul posto i carabinieri per gli accertamenti sulle cause del sinistro.

Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso.