Veneto – Violento scontro fra camion e furgone: tre feriti, uno grave

Nota dei vigili del fuoco

Dalle 8:00, di lunedì 3 febbraio, i vigili del fuoco stanno operando lungo la strada Romea 309 al km 105+400 nel comune di Campagna Lupia per un incidente stradale tra un furgone, un mezzo pesante e un’auto: feriti i tre conducenti.

I vigili del fuoco arrivati da Mira, Piove di Sacco e Mestre anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il teatro incidentale ed estratto dal furgone l’autista rimasto incastrato nella cabina. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del Suem ed elitrasportato in ospedale in codice rosso. Ferito anche l’autista del mezzo pesante e il conducente dell’auto, pure loro trasferiti in ospedale dopo le prime cure.

Sul posto la polizia stradale, quella locale e i carabinieri.

Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico.

Ancora in corso le ultime operazioni dei vigili del fuoco.

Grave incidente questa mattina sulla strada statale Romea, nel territorio di Campagna Lupia, al confine tra le province di Padova e Venezia. Un furgone si è scontrato frontalmente con un camion, causando il ferimento di entrambi i conducenti. A riportare le conseguenze più serie è stato l’autista del veicolo commerciale, un mezzo della Melinato Impianti di Mirano, trasportato d’urgenza in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, il furgone, che viaggiava in direzione Chioggia, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, finendo contro il mezzo pesante. L’impatto è stato violentissimo: entrambi i veicoli hanno subito gravi danni, con la parte anteriore completamente distrutta. Il camion si è fermato pericolosamente al bordo del fossato che costeggia la carreggiata. Coinvolta, seppur in modo meno rilevante, anche un’automobile che seguiva il furgone.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti, mentre i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi. Le pattuglie della polizia stradale di Piove di Sacco hanno eseguito i rilievi per accertare le cause dell’incidente: tra le ipotesi, un possibile colpo di sonno dell’autista del furgone. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata.

La Romea è rimasta completamente bloccata per diverse ore, con il traffico deviato su percorsi alternativi per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.