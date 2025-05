Veneto – Uomo arrestato per violenza sessuale sulla nipote minorenne: trovato anche materiale pedopornografico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Padova – La Squadra Mobile della Questura di Padova ha arrestato nei giorni scorsi un uomo di 60 anni con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una minorenne. Il provvedimento restrittivo è stato accompagnato da una serie di perquisizioni disposte dalla magistratura euganea, che hanno interessato l’abitazione e i luoghi di lavoro dell’indagato, tra Padova e Bolzano.

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato numerosi dispositivi informatici – computer, telefoni cellulari e supporti di memoria – all’interno dei quali è stato rinvenuto un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.

Il 60enne è stato trasferito nel carcere di Padova, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere, riconoscendo la solidità del quadro indiziario raccolto dagli investigatori.

Le attività di analisi del materiale informatico sequestrato sono tuttora in corso, per verificare l’eventuale presenza di ulteriori elementi rilevanti per l’indagine. Per quanto riguarda l’ipotesi di reato legata alla detenzione del materiale pedopornografico, il fascicolo è stato trasmesso per competenza territoriale al Tribunale di Trento.