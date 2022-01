VENETO – Una classe su quattro è in quarantena: 21 mila studenti coinvolti, i dati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Pubblichiamo la delibera di Giunta regionale 17 dell’11 gennaio dal titolo “Rafforzamento delle disposizioni di sanità pubblica e precisazione sulle priorità di esecuzione previste dai Protocolli approvati dai Comitati Regionali della Medicina Generale il 30.10.2020 e della Pediatria di Libera”.

Pubblichiamo anche una tabella che illustra la situazione della diffusione nelle scuole del Covid-19 desunta da una serie di verifiche attuate oggi con i Direttori Generali delle Ullss venete. Ne emerge che una classe su 4 si trova attualmente in quarantena.

I due temi, tra gli altri, sono stati oggi oggetto del punto stampa tenuto dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, affiancato dall’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin.

Più in generale, è stato riferito che l’indice RT in Veneto è pari a 1,34; il tasso di occupazione delle Terapie Intensive è pari al 20%; quello dei letti in Area Medica è al 25%.

I campionamenti effettuati hanno portato a registrare la presenza della variante Omicron al 65,9%. La prossima verifica è prevista per il 17 gennaio.