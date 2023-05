VENETO – Ubriaca al volante con tre bambini a bordo

Lo scorso martedì 16 maggio, lungo il territorio di Vigonza, nel padovano, una donna alla guida di una vettura con tre bambini a bordo è stata fermata con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito, durante un controllo della polizia locale.

Una volta fermata, la donna avrebbe manifestato fin da subito un certo nervosismo, con il risultato dell’etilometro che ha fugato qualsiasi dubbio. Immediatamente è scattata la denuncia per guida in stato d’ebbrezza con contestuale ritiro della patente: ora la donna non potrà guidare per almeno un anno.