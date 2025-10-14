Veneto – Turista infortunata recuperata con l’elicottero a Cortina

Attorno a mezzogiorno la Centrale del 118 è stata attivata per l’infortunio di una turista thailandese di 64 anni, che si era fatta male a un piede nelle vicinanze del Belvedere su Cortina, lungo il sentiero 434, che dal Rifugio Croda da Lago scende al ponte di Ru Curto. Individuato il luogo dell’incidente grazie alle coordinate ricevute, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha calato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 30 metri. La donna, che aveva riportato un probabile trauma alla caviglia, è stata issata a bordo e trasportata al Codivilla.