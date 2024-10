VENETO – Truffa un anziano per 70mila euro: bloccato in stazione e arrestato

La squadra Mobile, con l’ausilio della Polfer Lazio, hanno identificato e bloccato alla stazione Termini di Roma un 30enne che aveva truffato il 15 ottobre scorso una invalida di 87 anni portandole via monili in oro per un valore di 70.000 euro.

I preziosi sono stati recuperati e riconsegnati alla vittima.

La polizia si era attivata dopo la segnalazione al 113 dell’anziana che aveva riferito di aver ricevuto una telefonata da uno sconosciuto, presentandosi come avvocato, il quale le aveva comunicato che il figlio aveva provocato un incidente stradale grave e che, per essere scarcerato, era necessario consegnare in pegno tutto l’oro in sua disponibilità.

La signora, era caduta nell’inganno e aveva poi consegnato i gioielli all’uomo che poi si era allontanato di gran fretta. I poliziotti hanno così avviato le indagini scoprendo che il truffatore aveva transitato per la stazione ferroviaria di Padova dove aveva preso un treno Frecciarossa diretto a Napoli Centrale. E’ stata così allertata la polfer laziale che ha intercettato alla stazione Termini il 30enne che è stato individuato e bloccato, trovandogli nelle tasche i preziosi della vittima. ANSA VENETO