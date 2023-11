VENETO – Trovato cadavere in acqua al Lido di Venezia

In aggiornamento

VENEZIA, RECUPERO SALMA AL LIDO NEI PRESSI DELLE BOCCHE DI PORTO

Dalle 9:00, di lunedì, i vigili del fuoco stanno operando al lido di Venezia nelle vicinanze delle bocche di porte, in una parte di acqua stagnante, per il recupero di una salma. La richiesta alla sala operativa del 115 da parte della polizia di stato. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento, che stanno operando per il recupero di uomo anziano.