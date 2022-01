VENETO – Trovati cadaveri di madre e figlia

I cadaveri di due donne, madre e figlia, 89 e 50 anni, sono stati trovati stasera in un appartamento di Chioggia nell’Isola dei Saloni giovedì 13 gennaio alle 14.30. Si tratta di Nadia Vianello, 80 anni, e la figlia 51enne Barbara Voltolina

A dare l’allarme ai vigili del fuoco e alla Polizia sono stati i vicini, preoccupati per non averle viste passare negli ultimi giorni. La figlia si trovava a terra nel corridoio con una ferita alla testa e qualche traccia di vomito. Si pensa possano essere effetto di una brutta caduta. La madre si trovava a letto. E’ probabile che la figlia si sia ferita e la madre non abbia potuto soccorrerla, morendo poi di stenti.

Sul decesso della figlia non escludono al momento alcuna ipotesi, compreso un gesto autolesionistico.