VENETO – Travolto e ucciso da un’auto pirata: caccia all’uomo

Un uomo di 57 anni, non ancora identificato, è stato trovato la scorsa notte privo di vita sul ciglio della strada nella frazione di Fontigo di Sernaglia della Battaglia (Treviso). La sua bicicletta trovata a pochi metri di distanza. La vittima è Fanane Lahcen, nordafricano.

Date le ferite riscontrate sul corpo si ritiene lo stesso sia stato travolto da un mezzo a motore il cui conducente non si sarebbe fermato per prestare soccorso.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.