Veneto – Tir fuori strada: ferito l’autista

Alle ore 21:45 di ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti in via stazione nel Comune di Vedelago a seguito della fuoriuscita di un mezzo pesante con conseguente ribaltamento e perdita parziale del carico (materiale inerte). All’arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal Distaccamento di Castelfranco Veneto ha iniziato le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e l’estricazione del conducente rimasto ferito e intrappolato tra le lamiere. Una volta liberato, l’autista è stato consegnato al personale sanitario SUEM118.

Supporto presenti anche Carabinieri per i rilievi.