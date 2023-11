VENETO – Terribile scontro frontale, un morto e un ferito grave

Tragedia sulla strada. Poco dopo le 19:30 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in via Trieste, in località Trepalade a Quarto D’Altino, Venezia, per lo scontro frontale tra due auto a seguito del quale un uomo deceduto e uno è rimasto ferito. Per quanto riguarda la persona che ha avuto la peggio, si tratta del 59enne Lucio Buso, residente del Comune, che stava tornando a casa dopo il lavoro.

I pompieri, arrivati da Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto uno dei conducenti. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’automobilista. L’altro autista è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Secondo le ricostruzioni Buso, a bordo della sua Ford Focus, avrebbe sbandato, andando a invadere la corsia opposta e scontrandosi con una Cupra condotta da un 38enne, anche lui di Quarto, attualmente in gravi condizioni.