VENETO – Terribile frontale: muore ragazza di 23 anni

Tragico incidente alle 13.30 di giovedì 24 novembre a Illasi (Verona).

Due auto si sono scontrate frontalmente in via Mormontea. Ha perso la vita la conducente 23enne alla guida di una Opel Corsa. Sull’altra auto, una Seat Mii, viaggiava una coppia di coniugi, entrambi rimasti feriti. Sul posto i vigili del fuoco di Caldiero con un mezzo e 5 operatori, hanno estratto dalle lamiere la giovane conducente affidandola poi ai sanitari del Suem 118 accorsi sul luogo dell’incidente. Nonostante i tentativi di rianimarla non vi è stato nulla da fare. Sul posto anche un’eliambulanza e la polizia locale di Illasi i rilievi del caso. I due coniugi sono stati trasportati all’ospedale di San Bonifacio.