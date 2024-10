Verso mezzogiorno l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del sentiero numero 215, che conduce al lago del Sorapis, dove un’escursionista colto da improvviso malore aveva perso i sensi. A lanciare l’allarme la moglie. Sbarcati nelle vicinanze, i soccorritori hanno prestato le prime cure all’uomo, per poi caricarlo a bordo e trasportarlo all’ospedale di Belluno, per gli accertamenti del caso.