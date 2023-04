VENETO – Soccorsi in montagna: 43enne precipita col parapendio, 63enne si perde

Attorno alle 14.20 di ieri la Centrale del 118 è stata attivata per due interventi sulle montagne bellunesi. Sul Tomba, in comune di Alano di Piave, un parapendio era precipitato tra la vegetazione e il pilota si era fatto male a una gamba. Mentre una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa si metteva a disposizione alle pendici del monte per eventuale supporto, durante il sorvolo l’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, individuata la vela, sbarcava in hovering un po’ più in alto il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica. Dopo essere scesi dal 43enne di Latronico (PZ), i soccorritori gli hanno quindi prestato le prime cure e lo hanno imbarellato, per poi provvedere anche al recupero della vela rimasta incastrata tra i rami. Imbarcato con il verricello, l’infortunato è stato trasportato all’ospedale di Belluno.

In discesa dal Bivacco Valdo verso Gena Alta, nel comune di Sospirolo, una escursionista di Ponte nelle Alpi (BL) era invece arrivata all’altezza di un torrente in secca e non riusciva a trovare il punto in cui proseguisse il sentiero. Essendoci poca copertura telefonica non è stato possibile geolocalizzare la 64enne, che è stata poi messa in contatto con il Soccorso alpino di Belluno. Alla donna sono state date le indicazioni su come ritrovare il percorso e una squadra le è andata incontro. I soccorritori hanno quindi incrociato l’escursionista – che era riuscita a tornare sul sentiero – e con lei sono scesi a piedi a Gena Alta, per riaccompagnarla da lì in fuoristrada a Gena Bassa, dove aveva la macchina parcheggiata.