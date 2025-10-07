CRONACAVENETO
Veneto – Si sente male in un bivacco, arriva il Soccorso Alpino

Intervento nella notte di domenica per il Soccorso alpino di Agordo, attivato verso le 2.30 a seguito della richiesta di un ragazzo, il cui amico si era sentito male all’improvviso non distante dal Bivacco Bedin, sulle Pale di San Lucano. Una squadra veloce è quindi partita da Pradimezzo a Cencenighe e ha risalito il sentiero, fino a trovare i due ragazzi di 25 e 26 anni di Reggio Emilia che, saliti in serata, si erano accampati con una tendina, che avevano con loro, sulla Forcella della Besausega, non distante dal Bivacco già occupato da altri escursionisti. I soccorritori hanno valutato le condizioni del ragazzo, colto da crampi, febbre e dolori addominali. Mentre una seconda squadra saliva con l’attrezzatura per l’eventuale trasporto a valle del giovane, uno dei soccorritori è andato al bivacco e ha preparato qualcosa di caldo con un fornelletto, per poi portarlo ai ragazzi. Ormai prossimo il mattino, per il recupero si è reso disponibile l’elicottero dell’Air service center,  convenzionato con il Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, che alle 7 è salito e ha imbarcato i due ragazzi e i due soccorritori, accompagnati in piazzola dove attendeva l’ambulanza, per poi tornate in quota a Malga Ambrosogn a prendere la seconda squadra. 

