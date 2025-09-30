Veneto – Si ribalta con l’auto: giovane ferito (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle ore 9:40 di questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Noalese, a Noale (VE), località Briana, per un’auto uscita autonomamente di strada e ribaltatasi poi su un fianco nell’impatto con una recinzione. Alla guida un giovane di 26 anni, colto da malore, rimasto incastrato all’interno del veicolo con la cintura di sicurezza allacciata.

La squadra dei Vigili del fuoco, giunta sul posto da Mestre, ha provveduto a stabilizzare l’auto ed estrarre il conducente dalle lamiere. Il giovane è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118 e trasportato in ospedale con l’elicottero.

Per la gestione della viabilità e i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Noale.