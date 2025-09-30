Veneto – Sequestrati capi abbigliamento falsi per 100mila euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 658 capi di abbigliamento contraffatti di grandi marchi del settore per un valore di oltre 100 mila euro. Ne dà notizia stamane Ansa Veneto.

La merce era stipata in un garage situato nel comune di Carbonera (TV e presentava un elevato livello di cura dei dettagli, riportavano i marchi contraffatti di noti brand di alta moda come Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Balenciaga, Dior, Saint Barth, Fendi, Tiffany, Givency, Ferragamo e Gucci..Ulteriori accertamenti svolti nel corso dell’attività di perquisizione hanno permesso di appurare che il proprietario del garage li vendeva al pubblico mediante siti internet e social network allo stesso prezzo degli originali, conseguendo consistenti guadagni. L’intervento è stato fatto dopo il controllo sui beni viaggianti effettuati dalle fiamme gialle a Treviso, di spedizioni contenenti capi riportanti marchi registrati, privi dei contrassegni di autenticità, destinati all’indagato che è stato denunciato. Le indagini evidenziano come la tipologia dei materiali utilizzati, nonché l’accuratezza delle finiture e del confezionamento abbiano raggiunto un livello tale da ingannare anche i consumatori più esperti, rendendo estremamente difficile distinguere tra prodotti autentici e contraffatti senza un esame approfondito da parte di esperti.