VENETO – Sequestrati 4 quintali di pesce “illegale”: arrivava dal Po

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Porto Viro (Rovigo) oltre 431 chilogrammi di pesce d’acqua dolce, trasportati in quattro automobili, pescati illegalmente nelle acque del Po.

Con l’assistenza del Servizio Veterinario dell’Ulss 5 Polesana, i militari hanno contestato ai quattro autisti violazioni in materia di tracciabilità e igienico-sanitarie nei prodotti ittici.

I controlli sulla commestibilità del pesce hanno dato esito positivo, e il pescato è stato inviato al mercato ittico di Porto Viro, con la Capitaneria di Porto di Chioggia (Venezia), per la vendita e immissione in commercio, prescrivendo che i ricavi siano versati all’Erario.

Le vetture che trasportavano i prodotti ittici – una con la revisione scaduta – sono state sottoposte a fermo amministrativo per la diversa destinazione d’uso prevista dalla carta di circolazione, e multate per 5.500 euro.ANSA VENETO