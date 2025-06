Veneto sempre più connesso con gli USA: nuovi voli diretti per Dallas e Washington D.C.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Venezia, 6 giugno 2025 – Il Veneto rafforza i suoi legami con gli Stati Uniti grazie a due nuovi collegamenti aerei internazionali. Dopo il volo diretto per Washington D.C. inaugurato lo scorso 23 maggio, da oggi è attiva anche la nuova rotta Venezia–Dallas Fort Worth, operata da American Airlines. Un doppio traguardo che porta a sette i voli giornalieri dal Marco Polo verso gli USA, includendo anche quelli per Atlanta e New York JFK operati da Delta Airlines, compagnia che quest’anno celebra 25 anni di presenza a Venezia.

Grande la soddisfazione del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che ha commentato:

“Il Veneto si conferma sempre più al centro dei grandi collegamenti internazionali. I voli da Venezia per Dallas e Washington D.C. non sono solo nuove rotte, ma incarnano lo spirito della nostra terra, storicamente vocata all’incontro, allo scambio, al dialogo. Creare nuovi legami è la miglior risposta al rischio di ostacoli nei rapporti commerciali e serve a rafforzare un’antica e reciproca relazione privilegiata con gli Stati Uniti.”

L’aeroporto Dallas Fort Worth, il più grande hub statunitense con oltre 900 voli al giorno, rappresenta una porta strategica per accedere non solo al Sud Ovest degli Stati Uniti, ma anche al Messico e all’intera America Latina, grazie a un’estesa rete di coincidenze.

“Sono rotte che aprono nuove vie tra il Veneto e il continente americano – ha aggiunto Zaia – e consentono a gran parte del mondo di scoprire la regione più turistica d’Italia, rendendoci sempre più centrali in uno scenario globale che richiede connessioni veloci, efficienti e di qualità.”

Con questi nuovi voli, il Veneto non solo rafforza la propria attrattività turistica e imprenditoriale, ma consolida anche la propria vocazione internazionale, investendo concretamente in relazioni durature e strategiche.