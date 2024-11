VENETO – Sei ultras croati respinti all’aeroporto: erano in partenza per Glasgow

La Polizia ha respinto sei ultras croati che stavano imbarcandosi su un volo in partenza dall’aeroporto Marco Polo di Tessera (Venezia), per assistere all’incontro di stasera a Glasgow, tra la nazionale croata e la Scozia, perché destinatari di Daspo emessi dalla Questura di Verona nel 2023.

Tre dei provvedimenti – precisa la Questura lagunare – non erano ancora stati notificati perché i destinatari non erano stati rintracciati sul territorio nazionale.

All’origine dei Daspo vi erano gli incidenti del 18 dicembre 2023 a Verona, prima dell’incontro amichevole di calcio tra l’Hellas Verona e l’NK Istria, fra ultras croati e la tifoseria veronese, durante i quali erano stati feriti anche quattro poliziotti.

I supporter croati fanno parte del gruppo dei “Demoni”, noto per il suo attivismo in Europa.ANSA VENETO