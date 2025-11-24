CRONACA
24 Novembre 2025 - 14.18

Veneto- Scossa di terremoto in tarda mattinata

REDAZIONE
Un terremoto è stato registrato nel Veneto settentrionale, con epicentro localizzato a breve distanza da Paderno del Grappa (TV). Nonostante la magnitudo ridotta, la scossa è stata percepita dalla popolazione in un’area densamente abitata.

  • Epicentro: 2 km a Nord di Paderno del Grappa (TV), nell’area sismica di Pieve del Grappa.
  • Data e Ora: Lunedì 24/11/2025 alle 11:47.
  • Magnitudo: 2.1.
  • Profondità: L’ipocentro è stato localizzato a 7.8 km sotto la superficie.

La scossa, di lieve entità, ha interessato un’area circostante l’epicentro popolata da circa 331.450 persone (nel raggio di 20 km).

  • Danni: Fortunatamente, data la bassa magnitudo, non sono stati segnalati danni a persone o strutture.
  • Percezione: L’evento è stato avvertito da una parte della popolazione, ma si è trattato di una vibrazione di breve durata e di intensità molto contenuta, tipica di sismi di questa classe.

Le autorità locali e la Protezione Civile hanno monitorato la situazione, confermando l’assenza di criticità. Episodi di questa natura sono relativamente comuni in aree sismiche come il pre-Appennino e le prealpi Venete, e servono come monito costante sull’importanza della prevenzione e della consapevolezza sismica.

