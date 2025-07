Veneto – Scontro tra un tir alimentato a gas e 2 auto tra cui una Ferrari: 1 donna ferita. Interviene il nucleo biologico chimico per svuotare il serbatoio (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Intervento dei Vigili del fuoco alle 15:45 di ieri in via dell’Industria, a Padova, per un incidente stradale che ha coinvolto un camion che trasportava rifiuti solidi, alimentato a GNL e due autovetture, una Ferrari e una Yaris ibrida.

La squadra giunta dal comando di Padova ha messo in sicurezza i mezzi mentre il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) giunto da Mestre ha effettuato lo svuotamento del serbatoio del camion per poi bruciarlo in torcia.

Trasportata dal Suem 118 in ospedale per accertamenti, la donna alla guida della Yaris.

Sul posto la polizia locale per l’accertamento sulle cause del sinistro.