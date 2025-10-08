Veneto – Scontro tra due auto a un incrocio: due feriti, uno in gravi condizioni

Mozzecane (Verona), 8 ottobre 2025 – Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 12.30 all’incrocio tra Strada della Levà e Via Boara. L’impatto tra le due auto è stato violento e uno dei conducenti ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con un’ambulanza e un’auto medica. Le condizioni più serie di uno dei feriti hanno reso necessario l’arrivo dell’elicottero, che ha trasferito l’uomo in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. L’altro ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Villafranca.

A supporto delle operazioni di soccorso sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.