Veneto – Scontro fra 4 auto: tragedia sfiorata

Alle ore 17:40 di ier i Vigili del Fuoco di Treviso sono intervenuti a Silea in via Sant’Elena per un incidente stradale che ha interessato quattro autovetture. Fortunatamente, gli occupanti delle auto sono usciti autonomamente dai mezzi riportando alcuni graffi e tanto spavento.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dei mezzi e dello scenario.