VENETO – Scontro auto-moto: muore centauro

Un giovane di 22 anni è morto in un incidente avvenuto intorno alle 13.30 lungo una via alla periferia di Bussolengo (Verona). Il ragazzo era a bordo di una motocicletta che per cause da accertare si è scontrata con un’automobile.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, con un’ambulanza e l’automedica, ma non hanno potuto far altro che constatare la morte del motociclista. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale.ANSA VENETO